Großteil der Corona-Schutzmaßnahmen fällt schrittweise

Mainz Im März kehrt Rheinland-Pfalz Stück für Stück zum Leben vor der Pandemie zurück. Die Landesregierung plant konform mit den Bund-Länder-Beschlüssen weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Am Freitag geht es los.

Die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz werden bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März abgeschafft - in mehreren Stufen. Bereits an diesem Freitag (18. März) wird die 2G-Regelung im Einzelhandel aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwochabend nach der Bund-Länder-Schalte in Mainz an. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen, FFP2-Masken werden empfohlen.