Regierung Großregion plant gemeinsame Stelle für Katastrophenschutz

In der Großregion soll eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Katastrophenfälle entstehen. „Wir brauchen auch im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz so eine koordinierende Stelle, die es möglich macht, auch bei kleineren Vorfällen wirklich sehr schnell zusammenzukommen und die Lage sehr schnell im Griff zu haben“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag bei einem Zwischengipfel der Großregion in Tawern (Kreis Trier-Saarburg).