Großprojekt für Behandlung psychisch Kranker gestartet

Mainz In Rheinland-Pfalz ist das laut Gesundheitsministerium bundesweit größte Modellprojekt zur Versorgung psychisch kranker Menschen angelaufen. Dabei sollen Patienten des Pfalzklinikums individueller und wohnortnah betreut werden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Seit Jahresbeginn läuft das Modellprojekt unter dem Namen „Innovative Psychiatrie für das 21. Jahrhundert“ an allen 14 Standorten des Pfalzklinikums. Kern des Projekts, das zusammen mit den Krankenkassen im Bundesland erarbeitet wurde, ist ein schnellerer Wechsel zwischen stationärer, teil-stationärer und ambulanter Betreuung. Jeder Patient bekomme zudem einen persönlichen Betreuer an die Seite gestellt. Dieser kümmere sich bereits während eines stationären Aufenthaltes um den Patienten und setze die Betreuung dann auch ambulant fort. „Patienten können so verstärkt in ihrem persönlichen Lebensumfeld betreut werden“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Dadurch solle sowohl die Therapieakzeptanz als auch der Erfolg der Behandlung gesteigert werden. Die Krankenkassen erhoffen sich auf Dauer auch eine Senkung der Behandlungskosten durch effektivere Therapien.