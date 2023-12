Notfälle Großflächiger Stromausfall in Teilen von Mainz

In Teilen von Mainz ist am Samstag der Strom ausgefallen. „Teilweise sind Ampelanlagen ausgefallen, ebenso die Festnetztelefonie“, teilte die Polizei am Mittag mit. Feuerwehr und Polizei seien weiterhin über den Notruf erreichbar, hieß es. Die Polizei forderte die Menschen auf, den Notruf nur in dringenden Fällen zu wählen.