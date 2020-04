Großflächiger Brand auf ehemaligem US-Militärgelände

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Enkenbach-Alsenborn Auf dem Gelände eines ehemaligen US-Munitionsdepots im Landkreis Kaiserslautern hat es großflächig gebrannt. Insgesamt 35 000 Quadratmeter Grünfläche hätten auf dem Areal in Enkenbach-Alsenborn in Brand gestanden, teilte die Polizei Westpfalz am Freitag mit.

