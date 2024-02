Kommunen Großes Interesse für Ausrichtung der Landesgartenschau 2032

Mainz · In Neustadt an der Weinstraße findet die nächste Landesgartenschau im Jahr 2027 statt. Die Planungen für die darauffolgende Blumenschau laufen bereits an.

20.02.2024 , 13:44 Uhr

Ein Arbeiter macht auf dem Gelände der Landesgartenschau neben einer Schubkarre eine Pause. Foto: Uwe Anspach/dpa

Für die Ausrichtung der Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz im Jahr 2032 haben sieben Kommunen ihr Interesse angemeldet. Dabei handelt es sich um Bad Kreuznach, Bendorf, Betzdorf, Kaiserslautern, Montabaur, Pirmasens und Saarburg, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. „Unsere Landesgartenschauen bieten Städten und Regionen die Chance, sich neu zu erfinden, ihre Innenstädte und Ortskerne fit für die Zukunft zu machen und dabei Orte zu schaffen, die zu echten Publikumsmagneten werden können“, betonte Ministerin Daniela Schmitt (FDP) in Mainz. Bewerbungsschluss für die Ausrichtung der Blumenschau ist der 15. März nächsten Jahres. Die Kommunen haben den Angaben zufolge zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens die Möglichkeit, auf eine Bewerbung zu verzichten. Die Landesgartenschau im Jahr 2027 wird in Neustadt an der Weinstraße ausgerichtet. © dpa-infocom, dpa:240220-99-57052/3

(dpa)