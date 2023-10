2. Bundesliga Großer Kampfgeist: HSV holt einen Punkt in Kaiserslautern

Boden verloren, aber großen Kampfgeist gezeigt. Der Hamburger SV hat beim 3:3 (1:2) am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern einen 1:3-Rückstand aufgeholt und die dritte Saisonniederlage verhindert. Robert Glatzel (10. Minute, 65.) und Miro Muheim (73.) trafen für den HSV, Boris Tomiak (13.), Marlon Ritter (24.) und Terrence Boyd (54.) waren für Kaiserslautern erfolgreich. In der Tabelle fielen die Hamburger mit 21 Zählern hinter die punktgleiche Fortuna aus Düsseldorf auf den Relegationsplatz zurück und können am Sonntag noch von Holstein Kiel überflügelt werden.