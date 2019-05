Großeinsatz wegen Wildschweine: Autobahn gesperrt

Ein Wildschwein steht im Wald und beobachtet die Umgebung. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Eine Rotte junger Wildschweine hat einen Großeinsatz auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ausgelöst. Sieben Frischlinge im „Teenager-Alter“ seien am Donnerstagmorgen am Rand der A6 zwischen der Autobahn und dem Zaun der US-Liegenschaft unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

