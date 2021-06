Großeinsatz wegen Benzingeruchs in Mehrfamilienhaus

Polizeifahrzeuge mit Blaulicht. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Bad Dürkheim Wegen intensiven Benzingeruchs in einem Mehrfamilienhaus im pfälzischen Bad Dürkheim sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienstes am Sonntag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein 43-jähriger Bewohner hatte laut Polizei in seiner Wohnung Benzin vergossen, was auch außerhalb zu riechen war.