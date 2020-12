Große Städte haben etwas mehr Bewohnerzuwachs als Landkreise

Bad Ems Große Kommunen wie Mainz, Kaiserslautern und Koblenz haben in den vergangenen Jahren mehr Einwohner angezogen: Gut ein Viertel der 4 093 903 Rheinland-Pfälzer leben inzwischen in den 12 kreisfreien Städten des Bundeslandes.

Die übrigen fast drei Viertel wohnen in den 24 Landkreisen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte (Stand Ende 2019). Dabei stieg die Einwohnerzahl der kreisfreien Städte im Vergleich zum Jahresende 2018 um 4485 auf 1 073 875 (plus 0,4 Prozent). Etwas schwächer war der Zuwachs in den Landkreisen mit einem Plus von 4574 auf 3 020 028 Bürger (plus 0,2 Prozent). Damit lebten Ende 2019 so viele Menschen im 1946 gegründeten Rheinland-Pfalz wie noch nie.