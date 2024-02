Kommunen Große Nachfrage nach Klimaschutzprogramm

Alle antragsberechtigten 194 rheinland-pfälzischen Kommunen haben tatsächlich auch Anträge für das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes gestellt. In den letzten Wochen vor dem Ende der Antragsfrist am 31. Januar sei die Zahl der eingereichten Anträge beim Klimaschutzministerium sprunghaft angestiegen, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Freitag mit.