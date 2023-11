Soziales Große Nachfrage nach Fachkräften für Erzieherberuf

Mainz · In Rheinland-Pfalz gibt es weiterhin einen großen Bedarf an Fachkräften für den Erzieherberuf. 6000 Menschen befänden sich derzeit in der Ausbildung für diesen Beruf, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz.

Da die Kinder aber immer früher in die Kitas kommen, länger dort bleiben und sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, seien trotz einer deutlichen Steigerung in den vergangenen Jahren mehr Erzieherinnen und Erzieher nötig. Forderungen der CDU-Fraktion nach mehr Praxisnähe und einer dreijährigen dualen Ausbildung als Standard für den Erzieherberuf wies die Bildungsministerin zurück. Bereits seit dem Jahr 2020 gebe es etwa berufsbegleitende Modelle im Land, sagte Hubig zur Begründung. Der SPD-Abgeordnete Sven Teuber setzte sich in der Debatte für mehr Männer und mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Erzieherfachkräfte ein. AfD-Fraktionschef Michael Frisch sprach sich für eine Experten-Anhörung aus. © dpa-infocom, dpa:231108-99-873074/2

