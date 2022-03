Große Hilfsbereitschaft für Ukrainer in Rheinland-Pfalz

Mainz Die fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz haben sich bereit erklärt, auch sehr kurzfristig Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und dafür die nötige Infrastruktur bereitzustellen. Dazu gebe es Gespräche mit dem Land, teilten die Oberbürgermeister Michael Ebling (Mainz), Jutta Steinruck (Ludwigshafen), David Langner (Koblenz), Wolfram Leibe (Trier) und Klaus Weichel (Kaiserslautern) am Mittwoch mit.

In den Einrichtungen zur Erstaufnahme von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz sind zurzeit 83 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Nicht erfasst seien Kriegsflüchtlinge, die von Angehörigen oder Freunden aufgenommen seien, teilte das Integrationsministerium am Mittwoch mit. Die Zahl der ukrainischen Staatsbürger in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) kann auch ukrainische Staatsbürger einschließen, die vor Kriegsbeginn am 24. Februar angekommen sind.

Die Landesärztekammer, die Landeskrankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Vereinigung sprachen sich am Mittwoch dafür aus, sich an der humanitären Hilfe für die unter dem Krieg leidende Bevölkerung zu beteiligen. „Viele verletzte Menschen werden kriegsbedingt im eigenen Land keine adäquate Gesundheitsversorgung erfahren können“, erklärten die drei Organisationen. In einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) boten sie ihre Unterstützung an.