Große Gewerkschaften verlieren einige Mitglieder

Mainz Verdi und die IG Metall haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz einige Mitglieder verloren - kleinere Gewerkschaften verbuchten dagegen leichten Zuwachs. Nicht nur das Plus, auch das Saldo ist aber sehr gering, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in ihrem Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland ein leichtes Minus von rund einem Prozent auf 115 015 Mitglieder verbucht, wie der Sprecher Michael Blug sagte. Der Rückgang sei vor allem auf ältere Mitglieder zurückzuführen (minus 2,6 Prozent). Bei den jüngeren und den Azubis habe es dagegen ein Plus gegeben (plus 3,3 Prozent). Zuwächse verzeichne die Gewerkschaft auch in den Branchen, in denen die Tarifverhandlungen erfolgreich waren - wie etwa Pflege, Sozial- und Erziehungsdienst sowie Verkehr. Wo viel Personal abgebaut werde, wie etwa im Handel, gebe es auch weniger Gewerkschaftsmitglieder (etwa ein Prozent minus), der Organisationsgrad sei aber gestiegen.