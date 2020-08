„Große Gewächse“: VDP präsentiert Spitzenweine

Die Sommelière Isabella Rutayungwa nimmt an einer Verkostung von Spitzenweinen teil. Foto: Peter Zschunke/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Mainz Die Jahrgänge 2018 und 2019 haben den Winzern mit Hitze und Trockenheit alles abverlangt. Jetzt können die besten Weine verkostet werden. Unter den Rotweinen sind „richtige Brummer“, aber auch elegante Pinot-Spezialitäten dabei.

Drei Tage lang haben 140 Weinexperten aus ganz Europa erstmals die Spitzenweine der vergangenen Jahrgänge geprüft. Bei der „Vorpremiere“ der „Großen Gewächse“ des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) wurden von Sonntag bis Dienstag 477 Weine im Kurhaus Wiesbaden verkostet, wie es in der Fachsprache heißt. Besonders im Blickpunkt standen die Weißweine des Jahrgangs 2019 und die Rotweine aus dem Hitzejahr 2018.

Mit Temperaturmessen am Eingang, Wegemarkierungen im Saal, Maskenpflicht beim Gehen, Einzeltischen und Desinfektionsmitteln am Platz reagierte der Veranstalter auf die Corona-Bedingungen in diesem Jahr. Vermisst wurden diesmal aber Sommeliers (Weinberater) und Einkäufer aus Asien und Amerika.