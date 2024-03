Tarife Große Einschränkungen durch Lokführerstreik erwartet

Andere Bahnunternehmen wie Vlexx und Vias sollen nicht direkt vom Streik betroffen sein. Sollten aber Fahrdienstleiter in Stellwerken die Arbeit niederlegen, können dort gar keine Züge mehr fahren. Vlexx bedient unter anderem Strecken von Frankfurt via Rheinland-Pfalz nach Saarbrücken sowie Linien in der Pfalz und entlang des Mittelrheins. Busse sowie Straßenbahnen des öffentlichen Nahverkehrs sind nicht von dem Warnstreik betroffen.