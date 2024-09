Land soll sichtbarer werden „Große Chance“: Saarland übernimmt Bundesratspräsidentschaft

Das Saarland übernimmt offiziell am 1. November für ein Jahr die Bundesratspräsidentschaft. Symbolisch wird der Staffelstab bereits am 3. Oktober bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), an Rehlinger übergeben.