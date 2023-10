Löscharbeiten Großbrand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis

Silbitz · Bei einem Brand in einer Gießerei in Silbitz im Saale-Holzland-Kreises sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

13.10.2023, 08:22 Uhr

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Alle vier wurde ins Krankenhaus gebracht. Einer Sprecherin zufolge kam es gegen 2.00 Uhr in einem metallverarbeitenden Werk zu einer Verpuffung. Dadurch seien zwei Hallen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten an. Genaue Angaben zur Brandursache waren zunächst unklar. Es müsse von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen werden. Anwohner werden gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. © dpa-infocom, dpa:231013-99-548754/4

(dpa)