Großbrand in Fabrik im Rhein-Lahn-Kreis

Diez Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Großbrand in einem Gewerbegebiet im Rhein-Lahn-Kreis ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte es in einem Betrieb im Industriegebiet Diez, der Papierrohstoffe verarbeitet, wie eine Sprecherin der Polizei Diez sagte.

