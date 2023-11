Feuerwehreinsatz Großbrand bei Chemieunternehmen: Bevölkerung gewarnt

In Worms ist auf dem Firmengelände eines Chemieunternehmens ein Großbrand ausgebrochen. Anwohner seien vorsichtshalber gewarnt worden, das Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte ein Sprecher der Polizei in Worms am Donnerstag mit. Noch sei unklar, ob giftige Stoffe ausgetreten seien. Entsprechende Messungen liefen. Zwischenzeitlich sei wegen des Brandes eine große, dunkle Rauchwolke über der Stadt zu sehen gewesen, sagte er.