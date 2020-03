Großbrand bei Autozulieferer richtet Millionenschaden an

Otterberg/Kaiserslautern Rund 150 Feuerwehrleute kämpfen seit Sonntag gegen ein Feuer in einer Lagerhalle. Der Schaden geht in die Millionen.

Ein Großbrand in der Lagerhalle eines Autozulieferers im Landkreis Kaiserslautern hat einen Millionenschaden verursacht. Mehr als einen Tag lang kämpften die Feuerwehren gegen die Flammen. Das am Sonntag ausgebrochene Feuer war bis zum Montagnachmittag nicht gelöscht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) bezifferte den Schaden auf mehr als 30 Millionen. Wie es zu dem Brand bei dem Autozulieferer in Otterberg kam, war zunächst unklar. Die Polizei schloss Brandstiftung zunächst aus.

Mit einem Bagger wollte die Feuerwehr nach eigener Darstellung am Montag Teile der Hallenwände einreißen, um so besser an die brennenden Stellen heranzukommen. Am Vortag waren bereits zwei große Gebäudeteile komplett abgebrannt. Dabei war die Decke einer Halle eingestürzt, die massiven Betonwände hatten sich nach außen gebogen. Über das Dach hatte sich das Feuer auf eine weitere Halle ausgebreitet. Der Rauch war von weitem zu sehen.