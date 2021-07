Groß-Razzia gegen „Bandidos“-Rocker in fünf Bundesländern

Düsseldorf Hunderte Polizeibeamte durchkämmen bei einem abgestimmten Einsatz Objekte, die den Bandidos zugerechnet werden. Auch in Nordhessen gibt es Durchsuchungen.

Mit Razzien in fünf Bundesländern nimmt die Polizei die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ins Visier. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren an den vereinsrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Donnerstag fast 1800 Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Polizeibehörden der Länder beteiligt. „Es besteht der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen“, begründete das Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Durchsuchungen.