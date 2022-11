Saarpfalz-Kreis : Größerer Einsatz nach Kanalarbeiten

Ein Feuerwehrmann hält eine Kelle in die Höhe, um den Verkehr zu stoppen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bexbach Rund um Kanalarbeiten im saarländischen Bexbach ist es zu einem größeren Einsatz gekommen. Fünf Arbeiter seien am Donnerstagmorgen mit Sanierungsarbeiten in vier Schächten beschäftigt gewesen, teilte die Polizei in Homburg mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Männer im Alter von 26 bis 38 Jahren hätten plötzlich über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Erste Messungen hätten auf einen Sauerstoffmangel in einem Schacht hingedeutet. Die Männer kamen demnach mit Verdacht auf eine Reizgasvergiftung in die Uniklinik Homburg.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich, nachdem aber kein Austritt eines gefährlichen Stoffes festgestellt werden konnte, wurde die Straße in Bexbach wieder freigegeben. Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz nahm den Angaben zufolge Abwasserproben, nun soll noch herausgefunden werden, wie die Dämpfe in dem Schacht entstehen konnten.

© dpa-infocom, dpa:221117-99-560752/2

(dpa)