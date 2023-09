Amtsgericht Trier Größere Straße blockiert: Neun Klimaaktivisten vor Gericht

Neun Klimaaktivisten müssen sich seit Montag wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Den zwei Frauen und sieben Männern wird vorgeworfen, im Juni 2021 in Trier am Moselufer eine Straße mit einem Holzgerüst für rund 15 Minuten blockiert zu haben, um damit für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dabei soll unter anderem ein mit Blaulicht fahrender Krankenwagen an der Durchfahrt gehindert worden sein, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage.