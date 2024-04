Gesundheit Grippewelle auf Vor-Corona-Niveau

Die aktuelle Grippesaison in Rheinland-Pfalz ähnelt im Verlauf und der Intensität den Grippewellen der Vor-Corona-Zeit. Seit dem vergangenen Herbst seien mehr als 10 500 nachgewiesene Fälle registriert worden, die Zahlen seien in den vergangenen Wochen jedoch deutlich zurückgegangen, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Der Höhepunkt sei Anfang Februar gewesen, als innerhalb einer Woche fast 1950 Fälle erfasst worden seien. Seit Anfang April (14. KW) sind es 76 Fälle. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai. Berücksichtigt wurden bei diesen Zahlen nur Infektionen, die durch einen Labornachweis bestätigt wurden.