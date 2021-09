Griebelschied : Bauer stirbt bei Sturz in Güllefass: Vater schwer verletzt

Griebelschied Ein 34-jähriger Bauer ist bei einem Sturz in ein Güllefass ums Leben gekommen. Der Arbeitsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag nahe Griebelschied im Kreis Birkenfeld, wie die Polizei in Kirn mitteilte.

Am Sonntag sagte ein Polizeisprecher, das Fass habe sich auf einem Anhänger befunden.

Der Vater des Verunglückten habe vergeblich versucht, ihn zu retten. Schwer verletzt sei der Vater mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen worden.

Möglicherweise seien in dem Fass lebensgefährliche Güllegase entstanden, vermutete der Polizeisprecher am Sonntag. „Das ist ein sehr tragischer Arbeitsunfall gewesen“, fügte er hinzu. Die Ermittlungen dauerten an.