Grenzüberschreitendes Autorennen? Autos mit Unfallschäden

Bitburg Nach einem mutmaßlichen grenzüberschreitenden Autorennen hat die Polizei Bitburg am Sonntag zwei der Fahrzeuge gestoppt. An einem der beiden Pkw habe es frische Unfallschäden gegeben, teilte die Polizei mit.

Die Fahrerlaubnis des Mannes, der am Steuer dieses Wagens saß, wurde sichergestellt. Am Sonntagvormittag hatten Zeugen der Polizeiinspektion Bitburg mehrere schnell fahrende hochmotorisierte Fahrzeuge auf der B257 im Bereich der Ortslage Echternacherbrück, also unweit der Grenze zu Luxemburg, gemeldet, wie es hieß. Sie sollen Kennzeichen der Benelux-Staaten gehabt haben.