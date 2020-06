Bundespolizei bestätigt : Ab Dienstag keine Kontrollen mehr an Grenze zu Frankreich

Beamte der Bundespolizei kontrollieren ein französisches Fahrzeug, dass vom französischen Petite-Rossell ins saarländischen Grossrosseln fahren will. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zeit der Grenzkontrollen bei der Einreise aus Frankreich ist am Dienstag vorbei: „Mit Ablauf des Montags enden die Kontrollen“, sagte der Sprecher der Bundespolizei am Freitag in Bexbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Präsidenten der Bundespolizeidirektionen hätten sich am Freitag in einer Telefonkonferenz darüber abgestimmt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor das Ende der Grenzkontrollen an den deutschen Landesgrenzen angekündigt.

„Wir sind sehr erleichtert, dass die Kontrollen zu Ende gehen“, sagte der Bundespolizei-Sprecher. „Das bedeutet wieder ein Stück mehr Normalität.“ Über das Wochenende sollten die Kontrollen, die seit rund einem Monat nur noch stichprobenartig stattfinden, auslaufen. In den beiden Monaten davor - also vom 16. März bis zum 16. Mai - hatte es dagegen systematische Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, und auch zu Luxemburg, an überwachten Übergängen gegeben.