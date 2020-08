Greenpeace fordert Atombombenabzug aus Fliegerhorst Büchel

Büchel Mit einem Heißluftballon und einem Banner hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace für den Abzug der Atomwaffen vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel demonstriert. Hintergrund ist der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima an diesem Donnerstag.

„Atomwaffen abschaffen! - ban nuclear weapons!“ lautete die Aufschrift auf dem Ballon, der am Mittwoch an dem Militärgelände am Boden stand. Laut einem Greenpeace-Sprecher waren sechs Aktivisten an der Aktion beteiligt.