Bau „Graugrün bis schokobraun“: Neue Schallschutzwände

Wände in grau und braun sollen künftig das Mittelrheintal vor Lärm schützen. Laut Deutscher Bahn sind dann die „typischen Schattierungen des Mittelrheintals“ nicht nur in der Landschaft, sondern auch auf ihren Schallschutzwänden zu sehen. Am Donnerstag stellte das Unternehmen in Koblenz sein neues Gestaltungskonzept für die Schallschutzwände vor.