Graues Wetter und stellenweise rutschige Straßen

Dunkle, kahle Bäume ragen in einen grauen Himmel hinein. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild.

Offenbach Trüb sind die Wetteraussichten für die kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In den Nächten kann es bei Minusgraden glatt werden. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervor.

Im Laufe des Mittwochs ziehen demnach immer mehr Wolken im Norden auf. Gegen Abend setze dort Sprühregen ein. Glatteis könne dann nicht ausgeschlossen werden, teilte der DWD mit. Die Tagestemperaturen erreichen voraussichtlich maximal ein bis vier Grad. In der Nacht auf Donnerstag soll dann auch im Süden der Himmel zunehmend bedeckt sein. Dabei bleibe es weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen voraussichtlich auf bis zu minus zwei Grad runter. Stellenweise kann es glatt werden.