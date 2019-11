Graues und regnerisches Wetter

Eine Passantin schützt sich mit ihrer Jacke über dem Kopf vor dem Regen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Offenbach Dicht bewölkt, grau und regnerisch: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf durchwachsenes Wetter einstellen. Immer wieder komme es am Montag zu Niederschlägen, sagte Marcus Beyer, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Montagmorgen.

Vor allem am Nachmittag regne es häufig. Die Temperaturen liegen laut DWD bei zwei bis sechs Grad.