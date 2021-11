Graues Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen in den kommenden Tagen mit vielen Wolken und zeitweise leichtem Regen rechnen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Überwiegend gebe es graues und trübes Herbstwetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Dichte Wolken, Nebel und immer mal wieder leichter Regen oder Sprühregen seien schließlich am Freitag und am Wochenende zu erwarten, so der DWD-Experte. Dabei bleibe es weiter mild. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 12 Grad. In den Nächten gibt es stellenweise Nebel.