Grauer Himmel und Regenschauer erwartet

Regentropfen hängen an einem Geländer. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach In der zweiten Wochenhälfte wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunehmend trüb. Während es am Mittwoch im Westen noch einige Auflockerungen gibt, werden im Osten bereits dichte Wolken und einzelne Regenschauer erwartet.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch 10 bis 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.