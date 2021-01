Gipfel der Großregion : Großregion will die Grenzen offen halten 

Saarbrücken Das Saarland übergibt den Vorsitz der Großregion an Grand Est. In den kommenden zwei Jahren soll unter anderem im Gesundheitsbereich enger zusammengearbeitet werden.

() Wie ein Damokles-Schwert schwebt das Treffen der EU-Regierungschefs am Donnerstag über der Großregion. Dass sie Grenzschließungen auf jeden Fall vermeiden wollen und sich dafür bei ihren jeweiligen Zentralregierungen einsetzen, haben die Vertreter aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Wallonien, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der französischen Region Grand Est beim 17. Gipfel der Großregion beteuert, der am Mittwoch pandemiebedingt online stattgefunden hat. Der Erhalt der Freizügigkeit in der Region sei auch in Corona-Zeiten das oberste Ziel, sagte der Europa-Bevollmächtigte des Saarlandes, Roland Theis (CDU), bei der anschließenden Pressekonferenz. Die Gipfelpräsidentschaft, die nun vom Saarland an die Region Grand Est übergeht, wird zwangsläufig weiter von der Corona-Pandemie geprägt.