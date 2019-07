Granate bei Outlet-Center in Zweibrücken entdeckt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archivbild.

Zweibrücken An einem Outlet-Center in Zweibrücken ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 45 Zentimeter lange Granate am Mittwochvormittag während laufender Bauarbeiten neben dem Einkaufszentrum entdeckt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa