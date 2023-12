2. Bundesliga Grammozis zurück beim FCK: „Herzensangelegenheit“

Viel Zeit hatte der neue Cheftrainer und Heimkehrer Dimitrios Grammozis nicht, um die verunsicherten Profis des 1. FC Kaiserslautern auf Kurs zu bringen. Nach vier Niederlagen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga blieben dem am Sonntag als Nachfolger von Dirk Schuster verpflichteten 45-Jährigen gerade einmal zwei Tage Zeit, die Spieler auf das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg am Dienstagabend (18.00 Uhr/Sky und ARD) vorzubereiten.