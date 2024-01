Fußball Grammozis weg? FCK wehrt sich gegen „falsche Behauptungen“

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich am Montag gegen vermeintliche Falschbehauptungen, die am Wochenende im Internet aufgetaucht sind, gewehrt. Im Anschluss an das 0:2 beim FC St. Pauli, der siebten Niederlage der Pfälzer in Serie, hatten sich in sozialen Medien und Fanforen Gerüchte verbreitet, wonach sich Teile der Mannschaft gegen Trainer Dimitrios Grammozis gestellt haben sollen. Zudem wurde behauptet, dass sich der Verein bereits von dem 45-Jährigen getrennt habe.