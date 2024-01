2. Bundesliga Grammozis fordert „mutigen“ Auftritt beim FC St. Pauli

Vor dem Auftakt in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gleicht der 1. FC Kaiserslautern einer Wundertüte. Mit gleich fünf in der Winterpause getätigten Neuverpflichtungen startet der Tabellen-15. am Samstag (13:00 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli in die zweite Hälfte der Saison. „Ich will, dass meine Mannschaft in Hamburg mutig auftritt. Druck ist immer da, unabhängig von der Anzahl an Neuzugängen“, sagte FCK-Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag. „Wir sind hier bei einem ambitionierten Verein.“