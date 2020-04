Gottesdienst in Osternacht im Mainzer Dom: Live-Übertragung

Mainz Im Mainzer Dom laufen die Vorbereitungen für eine Live-Übertragung des Gottesdienstes in der Osternacht. Das ZDF überträgt die Feier mit Bischof Peter Kohlgraf aus der Gotthard-Kapelle des Doms, wie das Bistum Mainz am Dienstag mitteilte.

Für die Vorbereitungen werde die Kapelle ab Gründonnerstag geschlossen. Sie werde voraussichtlich im Laufe des Ostersonntags wieder geöffnet. Die Sendung beginnt am Samstag (11. April) um 23 Uhr und endet am Sonntag (12. April). Das Bistum Mainz erstreckt sich auf Gebiete in Rheinland-Pfalz und Hessen.