Wahlen Gordon Schnieder soll neuer CDU-Landeschef werden

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder soll auch Parteivorsitzender in Rheinland-Pfalz werden. Der amtierende Parteichef Christian Baldauf kündigte am Dienstag in Mainz an, er werde den 48-Jährigen aus der Eifel bei der Sitzung des CDU-Landesvorstands am 9. Juli als seinen Nachfolger vorschlagen und selbst nicht mehr antreten. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Ämter in eine Hand gehören“, sagte Baldauf.