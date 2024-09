Landesparteitag Gordon Schnieder - ein Mann vom Land an der Spitze der CDU

Der neue CDU-Landesvorsitzende Gordon Schnieder repräsentiert beispielhaft das in großen Teilen ländlich geprägte Rheinland-Pfalz. Der 49-Jährige steht weniger für die hippe Mainzer Neustadt oder das Arbeiterviertel in Ludwigshafen. Vielmehr ist er überzeugter Eifelaner und verwurzelt in der Kommunalpolitik.