Wissenschaft Google unterstützt Forschung in Saarbrücken

Der neue Forschungsschwerpunkt wird angesiedelt am „Saarbrücken Research Center for Visual Computing, Interaction and Artificial Intelligence (VIA)“, das im November 2022 am MPI ins Leben gerufen worden war. Dort wird Grundlagenforschung betrieben in zukunftsweisenden Bereichen der Computergrafik, Computer Vision und Mensch-Maschine-Interaktion an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.