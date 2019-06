Goldbordüre und Stoffschuhe: Sarkophag in Mainz geöffnet

Bei Ausgrabungen in der evangelischen St. Johanniskirche in Mainz wurde ein Sarkophag entdeckt. Foto: Peter Zschunke/Archivbild.

Mainz Bei der Öffnung eines etwa tausend Jahre alten Sarkophags in der Mainzer Johanniskirche haben Forscher am Dienstag die Überreste eines Geistlichen vorgefunden, können diesen aber noch nicht identifizieren.

Die Archäologen fanden in dem Steinsarg eine Goldbordüre am Kopf und ein weiteres Goldstück im Unterschenkelbereich des Toten, vermutlich Teil einer Kopfbedeckung und eines Gewandsaums. Außerdem wurden nach Angaben Faccanis Stoffreste und Überreste von fein gearbeiteten Stoffschuhen vorgefunden.

In den nächsten Tagen soll nach weiteren Metallen gesucht werden. Anhand von Gewebe- und Knochenproben sind auch DNA-Untersuchungen sowie die zeitliche Einordnung mit Hilfe der Radiokarbonmethode (C14-Datierung) geplant. Der Gestorbene wurde nach Angaben Faccanis bei seiner Bestattung wahrscheinlich mit Ätzkalk bedeckt, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Auch weise der Sarkophag im Inneren Bearbeitungsspuren auf, was weiter untersucht werde, sagte Faccani.

Der steinerne Sarg aus dem 11. Jahrhundert wurde 2017 bei archäologischen Grabungen in der evangelischen Kirche entdeckt und im vergangenen Jahr freigelegt. Wenn es sich um Grab von Erkanbald handelt, wäre der Nachweis gelungen, dass St. Johannis der „Alte Dom“ von Mainz war - also die erste Kathedrale vor dem später erbauten heutigen Dom, der seit 1036 Bischofssitz ist.

Vor der Öffnung des Grabs nahmen der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, an einer ökumenischen Andacht teil. Angesichts eines Vorgängers als Mainzer Bischofs sei es „bewegend, dass wir Teil einer Glaubensgeschichte sind, die auch in die Zukunft geht“, sagte Kohlgraf. Jetzt sei er gespannt auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. „Dies ist auch ein geistliches Erlebnis“, sagte Jung. „Wir sind konfrontiert mit Vergänglichkeit und Hoffnung.“