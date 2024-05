2. Bundesliga Glücksspielanbieter wird neuer Hauptsponsor bei Lautern

Der Glücksspielanbieter Löwen Entertainment mit seiner Marke „Novoline“ ist neuer Hauptsponsor des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Sponsoringvertrag mit dem Unternehmen aus Bingen am Rhein läuft mindestens bis 2027, wie der FCK am Freitag mitteilte. In der gerade abgelaufenen Saison war das Unternehmen schon Exklusivpartner der Pfälzer.