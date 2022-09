Mode : Glööckler fordert von Branche mehr Fantasie: Modenschau

Wien/Kirchheim Dramatische Hüte, kunstvolle Frisuren, viel Gold, teurer Schmuck und auch schlichtes Schwarz: Im prächtigen Ambiente eines Wiener Palais hat Modeschöpfer Harald Glööckler am Donnerstagabend eine Modenschau präsentiert, die eine Retrospektive auf sein 35-jähriges Schaffen sein sollte.

Mit Blick zurück sagte Glööckler, er habe als erster Künstler „wirkliche Mode“ ins Teleshopping gebracht. „Das war Couture und nicht nur ein T-Shirt in drei Größen. Das waren auch schicke Schnitte in größeren Größen für Damen.“ Er habe sein ganzes Leben der Schönheit und Eleganz der Frauen verschrieben. „Und das wird auch bis zum Ende so bleiben.“ Glööckler wurde in Maulbronn in Baden-Württemberg geboren und lebt in Kirchheim in Rheinland-Pfalz.