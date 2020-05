Gleitschirmfliegerin stürzt in Baumkrone

Neumagen-Dhron Eine Frau ist im Moseltal mit ihrem Gleitschirm abgestürzt und in einem Baum gelandet. Die 60-Jährige blieb dabei am frühen Mittwochabend unverletzt, wie die Polizei in Bernkastel-Kues am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa