Urteil am Landgericht : Gleisschubserin aus Zweibrücken muss fast drei Jahre in Haft

Zweibrücken Die Große Jugendkammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Montag eine 19-jährige Zweibrückerin wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Die Zweite Strafkammer verurteilte sie nach Jugendstrafrecht und gestand ihr verminderte Schuld zu – unter anderem deshalb, weil zum Tatzeitpunkt alkoholbedingt ihre „Steuerungsfähigkeit“ eingeschränkt war.

Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann hatte der Zweibrückerin zu Beginn der auf sechs Termine gelegten Hauptverhandlung zur Last gelegt, am 6. April eine ebenfalls 19-jährige Saarbrückerin am Gleis 1 des Zweibrücker Hauptbahnhofs geschlagen, getreten und schließlich gleich zwei Mal ins Gleisbett gestoßen zu haben, obwohl sie wahrgenommen habe, dass gerade ein Regionalzug planmäßig auf den Bahnhof zufuhr. Dabei sei das Tatmotiv „geradezu lächerlich“ gewesen, sagte die Anklagevertreterin am Montag in ihrer abschließenden Erklärung. Denn die Zweibrückerin sei im Grunde nur deshalb so verärgert gewesen, weil die Saarbrückerin dem Freund der Zweibrückerin die Handynachricht geschickt haben soll, sie habe die Nacht in Ixheim mit mehreren jungen Männern durchgefeiert.

Zudem zeigte sich die Oberstaatsanwältin davon überzeugt, dass die Angeklagte „erheblich alkoholisiert“ war. Ein Sachverständiger hatte den Blutalkoholwert zum Tatzeitpunkt auf 1,62 Promille hochgerechnet. Tatbegünstigend seien auch der hohe Grad der Erregung, die Übermüdung – schließlich hatte sie die ganze Nacht durchgemacht – und der Schock über den „Kontaktabbruch“ ihres Freundes nach der kompromittierenden Nachricht gewesen, sagte die Oberstaatsanwältin. Gleichwohl habe die Angeklagte ihre Kontrahentin nicht mit Absicht töten wollen – obwohl sie mehrfach „Ich bringe dich um!“ geschrien habe und mit großer Brutalität vorgegangen sei.

Allerdings habe sie den möglichen Tod der Saarbrückerin billigend in Kauf genommen, als sie die Geschädigte gleich zwei Mal ins Gleisbett stieß. Denn sie habe gewusst, dass die Einfahrt des Zuges unmittelbar bevorstand, die Regionalbahn vielleicht sogar schon gesehen und gehört. Schließlich habe sie ja selbst mit diesem Zug nach Saarbrücken fahren wollen, um dort den in der Nacht zuvor plötzlich abgerissenen Kontakt zu ihrem Freund wieder zu kitten. Die Oberstaatsanwältin forderte drei Jahre Haft für die Angeklagte.

Der Verteidiger Max Kampschulte plädierte auf zwei Jahre Haft für seine Mandantin. Er bezweifelte dabei, dass die 19-Jährige „die Verknüpfung von Zug und Gefahr“ bei ihrem Tun wahrgenommen habe. Auch hegte er „erhebliche Zweifel“ an jenen Aussagen von Zeugen, die gesehen haben wollen, dass seine Mandantin ihre Kontrahentin gegen den Kopf getreten habe: „Dann hätte die Geschädigte ganz andere Verletzungen davontragen müssen.“ Und er sei sich sicher: „Sie wollte die Geschädigte nicht wirklich töten.“ Seine Mandantin bereue das Geschehene „aufrichtig und ernsthaft“. Dies bekräftigte die Zweibrückerin, die während des gesamten Prozesses geschwiegen hatte, unter Tränen in ihrem Schlusswort: „Ich bedauere alles, was geschehen ist. Ich wollte niemand in Todesgefahr bringen.“