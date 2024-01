Winterwetter Glatteis und Schnee: Unfälle und Einschränkungen im Verkehr

Das Polizeipräsidium in Ludwigshafen berichtete von vier Unfällen wegen der schwierigen Wetterbedingungen. Bei einem Auffahrunfall aufgrund der glatten Straße sei eine 59-Jährige leicht verletzt worden. Eine 20-jährige unterschätzte laut Polizei den verlängerten Bremsweg und fuhr in das Auto der 59 Jahre alten Frau hinein. Die Lage auf den Straßen in der Vorder- und Südpfalz sei dagegen weitestgehend ruhig, hieß es am Mittag.