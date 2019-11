Wetter am Wochenende : Glatte Straßen im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet

Glatte Straßen im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet

Wetter am Wochenende

Offenbach Das Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland überwiegend trocken und frostig.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, können die Temperaturen in den Nächten auf -2 Grad absinken, in der Eifel sind -4 Grad möglich. Auf den Straßen sei deshalb mit Frost und Glätte zu rechnen.